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Опрос: почти половина россиян планируют найти подработку в ближайшее время

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Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, что 46% россиян планируют найти подработку в ближайшее время.
Опрос: почти половина россиян планируют найти подработку в ближайшее время
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Так, 40% опрошенных россиян уже имеют подработку, а 46% планируют её найти в ближайшем будущем. Не имеют и не планируют искать подработку 14% респондентов.

При этом 64% опрошенных россиян, которые имеют подработку, получают дополнительный заработок не по основной профессии, а ещё 36% имеют дополнительный доход, оказывая услуги по основной профессии.

Самым популярным способом найти подработку стал поиск на работных сайтах — им пользуются 76% респондентов. 

Ранее газета «Известия» сообщила, что более трети россиян относятся нейтрально к романам на работе.

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