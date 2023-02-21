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Путин: буддийские организации России уделяют внимание упрочению мира и согласия в обществе

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Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца и отметил, что буддийские организации страны уделяют неустанное внимание упрочению мира и согласия в обществе.
Путин: буддийские организации России уделяют внимание упрочению мира и согласия в обществе
  • РИА Новости

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что буддийские организации России способствуют гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе.

В сентябре Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Как отметил глава государства, они вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия и межнационального согласия в России.

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