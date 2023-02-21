«Коммерсантъ»: кабмин одобрил отказ от уголовных дел при оплате налоговой недоимки

В российском правительстве подготовили поправки, смягчающие ответственность за налоговые преступления.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В материале сказано, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к Уголовному кодексу, которые направлены на смягчение наказания за налоговые преступления.

Таким образом, предпринимателям гарантируют, что в случае уплаты недоимок и пеней их не будут привлекать к уголовной ответственности.

Кроме того, должны значительно сократиться сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

17 февраля глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство планирует реализовать взносы бизнеса в бюджет страны посредством внесения поправок в налоговое законодательство.

Он добавил, что к данному процессу не намерены привлекать малый бизнес и нефтегазовый сектор.