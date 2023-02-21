Рособрнадзор: принятие закона о госязыке России не повлечёт изменений в выпускных экзаменах

Принятие поправок в закон «О государственном языке Российской Федерации» не коснётся заданий ОГЭ для 9-х классов и ЕГЭ для 11-х классов, а также итогового собеседования и сочинения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Изменения в законодательстве по вопросу соблюдения должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка не коснутся заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, а также форматов итогового собеседования и итогового сочинения», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) выложили видеообъяснения с разбором заданий Единого государственного экзамена, чтобы помочь школьникам подготовиться.

17 февраля в Рособрнадзоре сообщили, что выпускников 11-х классов из новых регионов допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения.