Рособрнадзор: принятие закона о госязыке России не повлечёт изменений в выпускных экзаменах
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«Изменения в законодательстве по вопросу соблюдения должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка не коснутся заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, а также форматов итогового собеседования и итогового сочинения», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) выложили видеообъяснения с разбором заданий Единого государственного экзамена, чтобы помочь школьникам подготовиться.
17 февраля в Рособрнадзоре сообщили, что выпускников 11-х классов из новых регионов допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения.