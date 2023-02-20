На сайте МЭШ выложили видеоразборы заданий для подготовки к ЕГЭ
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Лучшие столичные преподаватели предоставили одиннадцатиклассникам разборы заданий ЕГЭ по каждому предмету. Данные обзоры созданы в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовку к выпускным экзаменам.
В библиотеке МЭШ разместили около 200 видеоразборов заданий по 14 предметам, среди которых русский язык, базовая и профильная математика, физика, информатика, история, обществознание и другие предметы.
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