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На сайте МЭШ выложили видеоразборы заданий для подготовки к ЕГЭ

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В библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) выложили видеообъяснения с разбором заданий Единого государственного экзамена, чтобы помочь школьникам подготовиться.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Лучшие столичные преподаватели предоставили одиннадцатиклассникам разборы заданий ЕГЭ по каждому предмету. Данные обзоры созданы в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовку к выпускным экзаменам.

В библиотеке МЭШ разместили около 200 видеоразборов заданий по 14 предметам, среди которых русский язык, базовая и профильная математика, физика, информатика, история, обществознание и другие предметы.

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