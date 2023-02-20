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Задержанный по подозрению в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину

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Задержанный 26-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве, признал вину.
Задержанный по подозрению в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину
  • РИА Новости

Об этом информирует столичный СК.

«В ходе допроса фигурант признал вину», — говорится в сообщении.

Задержанный назвал «безответные чувства» к потерпевшей причиной совершения данного преступления.

Ранее стало известно, что девушка в Новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет.

На сайте ГУ МВД России по Москве говорится, что девушка с термическими ожогами была госпитализирована.

Предварительно было установлено, что она получила травмы при открытии подарочной коробки.

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