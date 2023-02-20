Задержанный по подозрению в покушении на убийство девушки в Новой Москве признал вину
- РИА Новости
Об этом информирует столичный СК.
«В ходе допроса фигурант признал вину», — говорится в сообщении.
Задержанный назвал «безответные чувства» к потерпевшей причиной совершения данного преступления.
Ранее стало известно, что девушка в Новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет.
На сайте ГУ МВД России по Москве говорится, что девушка с термическими ожогами была госпитализирована.
Предварительно было установлено, что она получила травмы при открытии подарочной коробки.