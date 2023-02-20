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В Татарстане зарегистрировали 145 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 145 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 145 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 197 164. Вылечились 193 208 жителей, передаёт inkazan.ru.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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