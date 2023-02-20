Сенатор Круглый прокомментировал ситуацию с доступностью лекарств для онкологических пациентов

Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о ситуации с доступностью лекарств для онкологических пациентов.

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что в Совфеде тщательно отслеживают ситуацию, которая оказалась лучше, чем прогнозировалось.

«Во-первых, действительно препараты существуют, они завозятся. Фонд «Круг добра» получил право закупать для детей, в том числе с онкологическими заболеваниями, (препараты. — RT) которые не зарегистрированы в Российской Федерации», — сообщил сенатор.

По его словам, ситуация в различных регионах разная, и это зависит от деятельности региональных органов управления.

«Всё-таки в целом, если говорить про доступность препаратов… то она всё-таки неплохая, она удовлетворительная. Для онкологических пациентов это очень крайне важно», — добавил Круглый.

Ранее, как сообщала НСН, Москва заключила шесть офсетных контрактов на поставки медицинских изделий и лекарств.