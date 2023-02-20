Кабмин России утвердил страны, гражданам которых выдаётся виза на основании брони в отеле

Правительство России утвердило список из 19 государств, граждане которых имеют право получить визу сроком до шести месяцев на основании подтверждения брони в отеле.

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