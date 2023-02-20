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Кабмин России утвердил страны, гражданам которых выдаётся виза на основании брони в отеле

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Правительство России утвердило список из 19 государств, граждане которых имеют право получить визу сроком до шести месяцев на основании подтверждения брони в отеле.
Кабмин России утвердил страны, гражданам которых выдаётся виза на основании брони в отеле
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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что в список таких государств вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Северная Корея, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

Ранее Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

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