К открытию БКЛ в метро обновят более 63 тысяч указателей и схем

Столичные власти готовят инфраструктуру метрополитена к открытию Большой кольцевой линии (БКЛ).

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Планируется обновить более 3000 элементов навигации на станциях, более 1000 схем метро с новым участком БКЛ на инфраструктуре и более 59 000 — в поездах.

«Мы продолжаем подготовку к полному запуску Большой кольцевой линии — это один из крупнейших в мире проектов в метростроении, крайне важный и нужный для развития Москвы, который реализуется под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, БКЛ создаст основу для дальнейшего развития рельсового каркаса на годы вперёд.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.