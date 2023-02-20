К открытию БКЛ в метро обновят более 63 тысяч указателей и схем
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Планируется обновить более 3000 элементов навигации на станциях, более 1000 схем метро с новым участком БКЛ на инфраструктуре и более 59 000 — в поездах.
«Мы продолжаем подготовку к полному запуску Большой кольцевой линии — это один из крупнейших в мире проектов в метростроении, крайне важный и нужный для развития Москвы, который реализуется под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, БКЛ создаст основу для дальнейшего развития рельсового каркаса на годы вперёд.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.