В Росаккредитации прокомментировали ситуацию с сертификатами по детским площадкам

Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев рассказал о ситуации с сертификатами по детским площадкам.

«За период действия техрегламента №42 выданы 2200 сертификатов, из них 1800 продолжают действовать и 400 прекращены. Органов по сертификации семь, один из них был прекращён Росаккредитацией в 2021 году», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ещё пять сертификатов о соответствии были прекращены, так как их выдали с нарушениями.

«Ввиду действия моратория на проверки, в 2022 году контрольно-надзорной деятельности было меньше», — добавил Залазаев.

В 2022 году сообщалось, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке.