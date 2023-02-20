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В Росаккредитации прокомментировали ситуацию с сертификатами по детским площадкам

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Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев рассказал о ситуации с сертификатами по детским площадкам.
В Росаккредитации прокомментировали ситуацию с сертификатами по детским площадкам
  • Gettyimages.ru
  • © Robin Hedman / EyeEm

«За период действия техрегламента №42 выданы 2200 сертификатов, из них 1800 продолжают действовать и 400 прекращены. Органов по сертификации семь, один из них был прекращён Росаккредитацией в 2021 году», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ещё пять сертификатов о соответствии были прекращены, так как их выдали с нарушениями.

«Ввиду действия моратория на проверки, в 2022 году контрольно-надзорной деятельности было меньше», — добавил Залазаев.

В 2022 году сообщалось, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке.

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