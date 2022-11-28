Узнать больше

В Крыму проводят проверку по факту травмирования мальчика на детской площадке

Короткая ссылка
В Крыму организовали проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке. Инцидент произошёл в Керчи. Ребёнок госпитализирован.
В Крыму проводят проверку по факту травмирования мальчика на детской площадке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

«Установлено, что 26 ноября 2022 года несовершеннолетний 2011 года рождения получил травму при падении с качели на игровой площадке, расположенной на площади Таврической», — заявили в ведомстве.

В ходе проверки планируется установить обстоятельства и причины инцидента, а также дать оценку действиям уполномоченных лиц по соблюдению требований безопасности, передаёт «Крым 24».

Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели ребёнка во время катания на тюбинге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить