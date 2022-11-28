В Крыму проводят проверку по факту травмирования мальчика на детской площадке
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.
«Установлено, что 26 ноября 2022 года несовершеннолетний 2011 года рождения получил травму при падении с качели на игровой площадке, расположенной на площади Таврической», — заявили в ведомстве.
В ходе проверки планируется установить обстоятельства и причины инцидента, а также дать оценку действиям уполномоченных лиц по соблюдению требований безопасности, передаёт «Крым 24».
Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели ребёнка во время катания на тюбинге.