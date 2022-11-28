Челябинская прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребёнка при катании на тюбинге

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели ребёнка во время катания на тюбинге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что инцидент произошёл 26 ноября в Верхнеуральском районе. Так, во время катания на «ватрушке» второклассница получила травму и была госпитализирована, впоследствии девочка скончалась.

«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль», — заявили в ведомстве.

Ранее врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, как не получить травму, катаясь на «ватрушке».