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Челябинская прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребёнка при катании на тюбинге

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Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели ребёнка во время катания на тюбинге.
Челябинская прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребёнка при катании на тюбинге
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что инцидент произошёл 26 ноября в Верхнеуральском районе. Так, во время катания на «ватрушке» второклассница получила травму и была госпитализирована, впоследствии девочка скончалась.

«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль», — заявили в ведомстве.

Ранее врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, как не получить травму, катаясь на «ватрушке».

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