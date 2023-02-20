В Генпрокуратуре заявили о 8000 нарушений при установке детских площадок с 2021 года

Заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры России Ирина Ребрина заявила, что с 2021 года выявлено 8 тыс. нарушений закона в сфере установки детских площадок.

«В связи с этим было принято более 3 тыс. актов прокурорского реагирования. Это и представления прокуроров, и возбуждение административных производств, инициирование уголовных преследований виновных лиц — таких было 27», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, большинство нарушений связаны с допущением эксплуатации комплексов и игровых элементов, не отвечающих требованиям технических регламентов.

«Зачастую бывает так, что эти площадки никому не принадлежат. В рамках прокурорского надзора часто выявляются факты бесхозности площадок», — отметила Ребрина.

Она добавила, что среди средств прокурорского надзора — понуждение органов местного самоуправления, чтобы площадку поставили на учёт и привели в соответствующее состояние.

В 2022 году сообщалось, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке.