В Росстандарте рассказали о плюсах программы отзыва продукции в случае с детскими площадками
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«В 52% случаев были выявлены нарушения. Было разработано порядка 40 программ отзыва продукции. Такая программа — это эффективный инструмент реагирования в связи с тем, что ответственность в виде штрафа не решает большое количество проблем», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, отзыв продукции с рынка помогает отозвать оборудование детских площадок, в том числе со стадии эксплуатации.
В 2022 году сообщалось, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке.