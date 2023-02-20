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В Росстандарте рассказали о плюсах программы отзыва продукции в случае с детскими площадками

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Заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин заявил, что за 3,5 года проведено 450 проверок детских площадок.
В Росстандарте рассказали о плюсах программы отзыва продукции в случае с детскими площадками
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«В 52% случаев были выявлены нарушения. Было разработано порядка 40 программ отзыва продукции. Такая программа — это эффективный инструмент реагирования в связи с тем, что ответственность в виде штрафа не решает большое количество проблем», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, отзыв продукции с рынка помогает отозвать оборудование детских площадок, в том числе со стадии эксплуатации.

В 2022 году сообщалось, что в Крыму организовали проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке.

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