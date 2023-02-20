Специалист Москвина заявила о важности закона об обязательной проверке газового оборудования

Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина рассказала о важности закона об обязательной проверке газового оборудования.

«Холодное, горячее водоснабжение, стояки отопления, газовое оборудование — это общедолевое имущество. Оно так же принадлежит твоему соседу, как и тебе. Как можно не допустить сотрудников техобслуживания газового оборудования в целях безопасности?» — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, люди не пускают в квартиры сотрудников по личным причинам.

«Управляющая компания не должна быть в стороне. Она этих ремонтников и пускает. Если сомневаетесь, что к вам пришли сотрудники, а не мошенники, то позвоните в диспетчерскую и спросите, есть ли обход», — добавила Москвина.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась о новом законе об обязательной проверке газового оборудования.