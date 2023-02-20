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Иммунолог Жемчугов допустил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

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Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям, выразил мнение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.
Иммунолог Жемчугов допустил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием
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«Ещё два года назад я говорил, что есть два варианта развития событий. При первом у людей будет 100%-ный коллективный иммунитет, после этого вирусу будет некуда деться, он будет вынужден искать новых хозяев, так как может жить только в живых клетках», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, второй вариант предполагает, что COVID-19 станет сезонным, как грипп.

«Если летом в Южном полушарии появится штамм коронавируса, который придёт к нам в сентябре-октябре, значит, будем говорить о том, что он стал сезонным», — добавил Жемчугов.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

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