В Ставропольском крае более 14 тысяч родителей получают выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом

В Ставропольском крае более 14 тыс. родителей детей-инвалидов получают ежемесячные выплаты по уходу.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю.

Отмечается, что пособия прекращают выплачивать, если гражданин прекратил уход за ребёнком-инвалидом, устроился на работу или получает пособие по безработице/пенсию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Подмосковья подали около 20 тыс. заявлений на социальные выплаты.