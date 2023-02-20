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В Ставропольском крае более 14 тысяч родителей получают выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом

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В Ставропольском крае более 14 тыс. родителей детей-инвалидов получают ежемесячные выплаты по уходу.
В Ставропольском крае более 14 тысяч родителей получают выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю.

Отмечается, что пособия прекращают выплачивать, если гражданин прекратил уход за ребёнком-инвалидом, устроился на работу или получает пособие по безработице/пенсию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Подмосковья подали около 20 тыс. заявлений на социальные выплаты. 

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