В Ставропольском крае более 14 тысяч родителей получают выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю.
Отмечается, что пособия прекращают выплачивать, если гражданин прекратил уход за ребёнком-инвалидом, устроился на работу или получает пособие по безработице/пенсию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Подмосковья подали около 20 тыс. заявлений на социальные выплаты.