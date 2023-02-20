В Московской области будут бесплатно раздавать блины на автовокзалах и станциях региона
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.
«По уже сложившейся традиции мы устроим «вкусные» проводы зимы для наших пассажиров, а румяные блины — это неизменный атрибут праздничной недели. Получить угощение может любой желающий», — прокомментировали в Мострансавто.
Ранее, по сообщениям «Известий», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии 17 февраля традиционного фестиваля «Московская Масленица».