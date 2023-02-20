В Московской области будут бесплатно раздавать блины на автовокзалах и станциях региона

С понедельника по среду Мострансавто планирует бесплатно раздать взрослым и детям более тысячи блинов на автовокзалах и автостанциях региона.

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