Психолог Руснак рассказала, как выбрать подарок мужчине на 23 Февраля

Психолог Галина Руснак поделилась советами, как выбрать подарок мужчине на 23 Февраля.

Об этом она сообщила в беседе с Life.ru.

Во-первых, психолог порекомендовала узнать у партнёра, как он относится к празднику.

«Второе — будьте увлечены темой подарка. Вы должны быть наблюдательны и даже слегка зациклены на этом хотя бы в течение недели. Спрашивайте у коллег и друзей, какие подарки они ждут на 23 Февраля, проанализируйте, что сейчас в тренде из новинок в самых разнообразных отраслях, обращайте внимание на прохожих, понаблюдайте за страницами популярных и креативных мужчин в соцсетях», — отметила Руснак.

Также она посоветовала самостоятельно определять бюджет подарка.

По мнению психолога, для того, чтобы выбрать хороший подарок, важно наблюдать за тем, как партнёр реагирует на разные вещи, и с помощью этого определить, что ему нравится.

Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, что число мужчин, которые не хотят получать подарки на 23 Февраля, увеличилось на четыре процентных пункта с 2022 года.