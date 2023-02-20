В Московской области на реализацию программы соципотеки направят 1,8 млрд рублей
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Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в рамках программы средства на покупку квартиры выделяются из регионального бюджета, а участник платит только проценты по кредиту.
Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.