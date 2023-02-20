Вирусолог Чепурнов высказался о ситуации вокруг вируса Марбург

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию вокруг вируса Марбург.

«Марбург не передаётся воздушно-капельным путём. Конечно, такой ситуации, как с коронавирусом, не будет. Он не настолько летуч. Это не грипп и не коронавирус», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, чаще всего заболевание развивается на седьмой день.

Вспышка вируса Марбург была зафиксирована в Экваториальной Гвинее. Всемирная организация здравоохранения созвала совещание в Женеве, где обсуждались возможности тестирования вакцин от инфекции.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».