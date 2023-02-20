Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Максима Инкина и Артура Стеценко, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело касается хищений бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также махинаций с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.