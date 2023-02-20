В Тюменской области рассказали о ходе ремонта учреждений соцобслуживания

В Тюменской области продолжается ремонт учреждений соцобслуживания для пожилых людей и инвалидов.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Департамент социального развития Тюменской области.

Сейчас продолжаются работы в Ялуторовском психоневрологическом интернате, жилом корпусе Ярковского дома-интерната и в здании банно-прачечного комбината Михайловского специального дома-интерната в Тобольском районе.

Из регионального бюджета в 2020—2022 годах в рамках нацпроекта «Демография» выделили 607,6 млн рублей на капитальный ремонт зданий в 11 учреждениях в Тюменской области.

Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Подмосковья подали около 20 тыс. заявлений на социальные выплаты.