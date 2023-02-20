В ходе опроса россияне рассказали, чего ждут от технологий будущего

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» опубликовал результаты исследования, в ходе которого россияне поделились своим видением того, как в будущем будут использоваться передовые технологии в доме.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 46% респондентов связали прогресс в быту с полной роботизацией домашней техники. В частности, 37% респондентов уверены, что в будущем появятся технологии, которые позволят генерировать комфортный климат в доме и на придомовой территории. Ещё 27% хотелось бы, чтобы в мире будущего всю домашнюю работу выполняли роботы.

При этом 57% опрошенных хотели бы делегировать роботам полный цикл уборки: 28% из них автоматизировали бы заботу о домашних животных, по 15% — приготовление пищи и сортировку мусора, 14% — чистку сантехники, 13% — оплату коммунальных услуг.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82».