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В ГИБДД Челябинской области предупредили водителей о снегопадах

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Сотрудники ГИБДД по Челябинской области предупредили водителей о снегопадах, непогода продлится несколько дней.
В ГИБДД Челябинской области предупредили водителей о снегопадах
  • Gettyimages.ru
  • © Suda Yuichi / EyeEm

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — следует из сообщения.

Также в ведомстве отметили, что на дороги областного и федерального значения в период снегопада будет выведено 24 дополнительных наряда ДПС.

Ранее синоптик Шувалов в эфире НСН предупредил жителей Москвы о похолодании с 21 февраля.

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