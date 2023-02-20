Архитектор Стариков спрогнозировал подорожание проектирования жилья
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Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».
«Потребитель и так находится на верхней планке платёжеспособного спроса. Возможно, девелоперы продолжат оптимизировать проекты там, где это возможно, чтобы удержать цены на приемлемых для всех уровнях», — полагает эксперт.
Он также отметил, что, несмотря на сокращение количества наименований, сейчас на рынке уже не ощущается того шока, который возник в первые месяцы после перекрытия поставок и резкого скачка цен.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.