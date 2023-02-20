Архитектор Стариков спрогнозировал подорожание проектирования жилья

Генеральный директор и партнёр архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков рассказал, что цены на проектирование и строительство жилья будут увеличиваться вслед за инфляцией, но без резких скачков.

Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».

«Потребитель и так находится на верхней планке платёжеспособного спроса. Возможно, девелоперы продолжат оптимизировать проекты там, где это возможно, чтобы удержать цены на приемлемых для всех уровнях», — полагает эксперт.

Он также отметил, что, несмотря на сокращение количества наименований, сейчас на рынке уже не ощущается того шока, который возник в первые месяцы после перекрытия поставок и резкого скачка цен.

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