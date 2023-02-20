В школах Челябинска отменили занятия для младшеклассников из-за морозов

В школах Челябинска 20 февраля отменили занятия для учеников с 1-го по 4-й классы первой смены из-за морозов.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение единой дежурно-диспетчерской службы города.

«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 20 февраля, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах города с 1-го по 4-й классы первой смены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» заявил, что февраль в городе пока обходится без рекордов и не особо отличается от февралей последних лет.