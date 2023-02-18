Общественник Бородин прокомментировал инцидент с нападением на него в Липецке

Общественный деятель, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с RT рассказал об обстоятельствах совершённого на него нападения во время проведения боксёрского турнира в Липецке. По мнению главы ФПБК, к нападению причастен один из лидеров местного преступного сообщества по кличке Чукарда.

В Липецке в зал проведения чемпионата области по боксу ворвалась группа неизвестных, которые, со слов Виталия Бородина, начали угрожать ему и нецензурно выражаться. При этом у одного из нападавших, как отмечает Бородин, в руке был нож.

В разговоре с RT руководитель ФПБК предположил, что причиной нападения может быть тот факт, что Федерация бокса России предложила ему возглавить представительство организации в Липецке, и указал на возможного организатора — местного «криминального авторитета» Олега Чукардина по кличке Чукарда.

«Там на протяжении последних десяти лет руководят местные бандиты, бывшие уголовники. Эти персонажи привыкли в течение десятилетия кормиться за счёт федерации бокса, и им, конечно, не хочется терять эти возможности», — заявил Бородин.

Он также добавил, что присутствовал на турнире в качестве почётного гостя, а на Чукардина уже просил обратить внимание властей год назад, когда тот «на пешеходном переходе сбил женщину».

«Я писал в отношении него соответствующее заявление в прокуратуру с просьбой разобраться и наказать виновника», — заключил Бородин в беседе с RT.

Виталий Бородин известен как участник общественных антикоррупционных расследований деятельности Алексея Навального, Михаила Ходорковского и его окружения.