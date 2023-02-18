Кадыров прокомментировал назначения командующих военными округами России

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с назначением командующих военными округами России.

Он отметил, что любое назначение в структуре российского Минобороны пользователи интернета начинают связывать с предыдущими высказываниями главы Чечни.

«Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их», — написал Кадыров в Telegram.

Он подчеркнул, что поддерживает любое назначение, задачу или приказ Верховного главнокомандующего.

Ранее в Минобороны России обновили информацию о командующих войсками военных округов.

Отмечается, что командующим войсками Западного военного округа значится генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Командующим войсками Восточного военного округа с августа 2022 года является генерал-лейтенант Рустам Мурадов, а войсками Южного военного округа — генерал-полковник Сергей Кузовлёв.