Кадыров прокомментировал назначения командующих военными округами России
- РИА Новости
Он отметил, что любое назначение в структуре российского Минобороны пользователи интернета начинают связывать с предыдущими высказываниями главы Чечни.
«Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их», — написал Кадыров в Telegram.
Он подчеркнул, что поддерживает любое назначение, задачу или приказ Верховного главнокомандующего.
Ранее в Минобороны России обновили информацию о командующих войсками военных округов.
Отмечается, что командующим войсками Западного военного округа значится генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
Командующим войсками Восточного военного округа с августа 2022 года является генерал-лейтенант Рустам Мурадов, а войсками Южного военного округа — генерал-полковник Сергей Кузовлёв.