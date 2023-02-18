Музыкант Эмиль Кадыров выступил перед семьями участников СВО в Белгородской области
- РИА Новости
Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Энергомаш». Артист исполнил композиции из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника.
В ходе выступления прозвучала композиция «От героев былых времён» из советского кинофильма «Офицеры».
В декабре стало известно, что фронтовая творческая бригада Минобороны России, которую сформировали из мобилизованных граждан и профессиональных артистов, начала работу в зоне СВО для поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих.