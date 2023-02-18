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Музыкант Эмиль Кадыров выступил перед семьями участников СВО в Белгородской области

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Солист театра Александра Градского Эмиль Кадыров в преддверии Дня защитника Отечества провёл концерт для членов семей участников спецоперации в Белгороде.
Музыкант Эмиль Кадыров выступил перед семьями участников СВО в Белгородской области
  • РИА Новости

Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Энергомаш». Артист исполнил композиции из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника. 

В ходе выступления прозвучала композиция «От героев былых времён» из советского кинофильма «Офицеры».

В декабре стало известно, что фронтовая творческая бригада Минобороны России, которую сформировали из мобилизованных граждан и профессиональных артистов, начала работу в зоне СВО для поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих.

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