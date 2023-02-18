Музыкант Эмиль Кадыров выступил перед семьями участников СВО в Белгородской области

Солист театра Александра Градского Эмиль Кадыров в преддверии Дня защитника Отечества провёл концерт для членов семей участников спецоперации в Белгороде.

Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Энергомаш». Артист исполнил композиции из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника.

В ходе выступления прозвучала композиция «От героев былых времён» из советского кинофильма «Офицеры».

В декабре стало известно, что фронтовая творческая бригада Минобороны России, которую сформировали из мобилизованных граждан и профессиональных артистов, начала работу в зоне СВО для поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих.