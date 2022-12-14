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В зоне СВО начала работать творческая бригада из артистов для поднятия духа бойцов

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Фронтовая творческая бригада Минобороны России, которую сформировали из мобилизованных граждан и профессиональных артистов, начала работу в зоне СВО для поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих.
В зоне СВО начала работать творческая бригада из артистов для поднятия духа бойцов
  • РИА Новости

Как сообщили в Министерстве обороны, такие фронтовые творческие бригады были сформированы впервые в истории вооружённых сил. В них входят как мобилизованные, так и добровольно пришедшие артисты.

В состав бригад вошли исполнители разных жанров: музыканты, драматические актёры, профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.

В частности, в бригаде есть артисты-профессионалы, некоторые из них работали в театрах «Новая опера» и «Современник».

«Я сам знаю по себе, каково это в боевой обстановке — просто под гитару попеть песни, боевой дух поднимается у всех», — цитирует ТАСС руководителя первой фронтовой творческой бригады.

Основными задачами бригады станут организация культурного досуга, сбор армейского фольклора и накопление уникального опыта работы артистов в условиях ведения боевых действий.

Первая такая бригада убыла в группировку войск в ноябре. 19 ноября в Мариуполе она дала первый концерт. 

В её составе выступают бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин, ведущий актёр театра «Современник» Евгений Павлов и другие мастера сценического искусства.

23 ноября агитбригада «Русского Радио», в которую вошли Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов и группа «Земляне», выступила с концертом в Мелитополе.

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