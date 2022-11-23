В Мелитополе прошёл концерт агитбригады «Русского Радио»
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Артисты также возложили цветы к Вечному огню в центре города.
Кроме того, исполнители привезли в Мелитополь гуманитарную помощь для военных: средства личной гигиены, термобельё.
В конце мая в пресс-службе «Русской Медиагруппы» сообщали, что артисты «Русского Радио» посетили детей-беженцев из Донбасса в подмосковном Сергиевом Посаде.
В благотворительной акции приняли участие Сергей Лазарев, группа «Земляне», Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и Ева Власова.