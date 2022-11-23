Узнать больше

В Мелитополе прошёл концерт агитбригады «Русского Радио»

Короткая ссылка
Агитбригада «Русского Радио», в которую вошли Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов и группа «Земляне», выступила с концертом в Мелитополе.
В Мелитополе прошёл концерт агитбригады «Русского Радио»
  • Gettyimages.ru

Артисты также возложили цветы к Вечному огню в центре города.

Кроме того, исполнители привезли в Мелитополь гуманитарную помощь для военных: средства личной гигиены, термобельё.

В конце мая в пресс-службе «Русской Медиагруппы» сообщали, что артисты «Русского Радио» посетили детей-беженцев из Донбасса в подмосковном Сергиевом Посаде.

В благотворительной акции приняли участие Сергей Лазарев, группа «Земляне», Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и Ева Власова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить