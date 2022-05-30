Артисты «Русского Радио» посетили детей-беженцев из Донбасса в Сергиевом Посаде

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Артисты «Русского Радио» посетили детей-беженцев из Донбасса в подмосковном Сергиевом Посаде.
Артисты «Русского Радио» посетили детей-беженцев из Донбасса в Сергиевом Посаде
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В благотворительной акции приняли участие Сергей Лазарев, группа «Земляне», Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и Ева Власова. Артисты привезли детям гуманитарный груз, в том числе бытовую технику и личные вещи.

Также состоялся концерт.

«Мы хотели отдать детям свою энергию, тепло, посмотреть, чем они живут, интересуются, поддержать их всеми силами. Они достойны того, чтобы быть счастливыми. И мы желаем им счастья и здоровья», — заявили в группе «Земляне».

Со своей стороны Сергей Лазарев отметил, что самое важное сегодня — поддержка и помощь детям, обеспечение их всем необходимым, забота не только о материальной составляющей, но и об их психологическом здоровье.

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