В Калининградской области ликвидировали крупную нелегальную свалку

В Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Захламление выявили в феврале 2022 года на участке недалеко от посёлка Ушаково Гурьевского муниципального округа. Площадь свалки составляла 232 кв. м.

Правообладателю участка было объявлено предостережение. В сентябре того же года состоялся повторный выезд. Установлено, что мероприятия по ликвидации свалки не проведены. В результате было объявлено повторное предостережение.

В декабре собственник участка направил материалы, свидетельствовавшие о проведении работ по очистке территории. Информация подтвердилась при проведении дополнительного выездного обследования.

Ранее progorod43 сообщало, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.