Инфекционист Хаертынов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане

Главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе.

В беседе с «Реальным временем» он выразил мнение, что коронавирус ещё не ушёл, а снижение заболеваемости не должно вводить в заблуждение.

«Когда какой-то новый подтип появляется, он вызывает небольшой рост заболеваемости. Поэтому увеличилось количество заболевших, в том числе госпитализированных во временных инфекционных госпиталях. Хотя, я подчеркну, это количество несравнимо меньше с тем, что было год назад», — заявил Хаертынов.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».