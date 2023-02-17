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Инфекционист Хаертынов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане

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Главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе.
Инфекционист Хаертынов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане
  • РИА Новости

В беседе с «Реальным временем» он выразил мнение, что коронавирус ещё не ушёл, а снижение заболеваемости не должно вводить в заблуждение.

«Когда какой-то новый подтип появляется, он вызывает небольшой рост заболеваемости. Поэтому увеличилось количество заболевших, в том числе госпитализированных во временных инфекционных госпиталях. Хотя, я подчеркну, это количество несравнимо меньше с тем, что было год назад», — заявил Хаертынов.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

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