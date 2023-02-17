Диетолог Исакова рассказала, сколько блинов можно есть в день

Руководитель клиники коррекции веса и диетологии Первой градской больницы им. Н.И. Пирогова, врач-диетолог Светлана Исакова рассказала, какое количество блинов можно съесть за один день без вреда для здоровья.

Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

«Стандартная порция — два блинчика около 20 см в диаметре и две столовые ложки начинки. Если захочется ещё — возьмите третий блинчик, и на этом желательно остановиться», — отметила врач.

По её словам, большая порция блинов может привести к тяжести в желудке, дискомфорту и набору веса.

Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блины.