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Диетолог Исакова рассказала, сколько блинов можно есть в день

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Руководитель клиники коррекции веса и диетологии Первой градской больницы им. Н.И. Пирогова, врач-диетолог Светлана Исакова рассказала, какое количество блинов можно съесть за один день без вреда для здоровья.
Диетолог Исакова рассказала, сколько блинов можно есть в день
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Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

«Стандартная порция — два блинчика около 20 см в диаметре и две столовые ложки начинки. Если захочется ещё — возьмите третий блинчик, и на этом желательно остановиться», — отметила врач.

По её словам, большая порция блинов может привести к тяжести в желудке, дискомфорту и набору веса.

Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блины.

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