Диетолог Исакова рассказала, сколько блинов можно есть в день
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Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
«Стандартная порция — два блинчика около 20 см в диаметре и две столовые ложки начинки. Если захочется ещё — возьмите третий блинчик, и на этом желательно остановиться», — отметила врач.
По её словам, большая порция блинов может привести к тяжести в желудке, дискомфорту и набору веса.
Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блины.