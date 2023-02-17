Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по вопросу разового взноса бизнеса в бюджет идёт обсуждение.

«Пока идёт обсуждение. Вы знаете, что, собственно, такая практика достаточно распространённая в мире — в самых разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идёт «проговор» всех нюансов, надо чуть-чуть подождать», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в российский бюджет.

Он отметил, что в налоговой практике есть такое понятие, как windfall tax — однократное взимание налогов.

Взнос крупного бизнеса в бюджет в формате windfall tax может быть добровольным или обязательным, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.