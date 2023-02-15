Замглавы Минфина: сбор с бизнеса в бюджет может быть добровольным или обязательным

Взнос крупного бизнеса в бюджет в формате windfall tax может быть добровольным или обязательным, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«В какой форме платёж будет сделан — это надо обсудить с бизнесом, выходить на консолидированную позицию с ними. Но это точно не будет изменение каких-то действующих налогов — налога на прибыль, НДС», — цитирует его Интерфакс.

Сначала надо определиться с размером этого платежа и как он будет считаться, подчеркнул замминистра.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в российский бюджет.

Он отметил, что в налоговой практике есть такое понятие, как windfall tax — однократное взимание налогов.