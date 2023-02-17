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РИА Новости: генерал-лейтенант Мордвичев назначен командующим войсками ЦВО вместо Лапина

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Бывший командующий 8-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа.
РИА Новости: генерал-лейтенант Мордвичев назначен командующим войсками ЦВО вместо Лапина
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, это следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выписке из реестра, Мордвичев назначен на должность командующего войсками 16 февраля.

До него округом командовал генерал-полковник Александр Лапин.

11 января стало известно, что командующим объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Заместителями Герасимова назначены генерал армии Сергей Суровикин, главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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