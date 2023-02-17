Узнать больше

Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания актёру Ефремову 

Короткая ссылка
Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по поступившему 23 января ходатайству осуждённого актёра Михаила Ефремова с просьбой заменить ему остаток срока в колонии принудительными работами.
Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания актёру Ефремову 
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

«Прекратили производство по ходатайству Ефремова», — сказал он.

Ранее Ефремов попросил суд прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене наказания.

В июне 2020 года Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить