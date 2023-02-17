Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания актёру Ефремову
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда.
«Прекратили производство по ходатайству Ефремова», — сказал он.
Ранее Ефремов попросил суд прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене наказания.
В июне 2020 года Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.