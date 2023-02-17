Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания актёру Ефремову 

Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по поступившему 23 января ходатайству осуждённого актёра Михаила Ефремова с просьбой заменить ему остаток срока в колонии принудительными работами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

«Прекратили производство по ходатайству Ефремова», — сказал он.

Ранее Ефремов попросил суд прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене наказания.

В июне 2020 года Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.