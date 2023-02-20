В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на спортивный инвентарь для детей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить расходовать средства материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В своём обращении парламентарий отметил, что в соответствии с положениями Конституции России государство создаёт условия всестороннему, в том числе физическому развитию детей.

При этом, как он уточнил, граждане не имеют возможности тратить средства материнского капитала — основного финансового инструмента поддержки семей с детьми — на приобретение спортивного инвентаря, зачастую дорогостоящего.

«В связи с этим прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности тратить средства маткапитала на покупку автомобиля.