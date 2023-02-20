В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на спортивный инвентарь для детей
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В своём обращении парламентарий отметил, что в соответствии с положениями Конституции России государство создаёт условия всестороннему, в том числе физическому развитию детей.
При этом, как он уточнил, граждане не имеют возможности тратить средства материнского капитала — основного финансового инструмента поддержки семей с детьми — на приобретение спортивного инвентаря, зачастую дорогостоящего.
«В связи с этим прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности тратить средства маткапитала на покупку автомобиля.