Сторонники ИГ планировали подрыв цистерн на химпредприятии в Калужской области

Двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* планировали подрыв цистерн на химическом предприятии в Калужской области, оба ликвидированы.

Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Уточняется, что террористы планировали применить самодельное взрывное устройство и использовать зажигательные смеси для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами.

При задержании они оказали вооружённое сопротивление, ответным огнём их ликвидировали.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов не допущено. Гражданское население не пострадало.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.