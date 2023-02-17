Сторонники ИГ планировали подрыв цистерн на химпредприятии в Калужской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.
Уточняется, что террористы планировали применить самодельное взрывное устройство и использовать зажигательные смеси для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами.
При задержании они оказали вооружённое сопротивление, ответным огнём их ликвидировали.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов не допущено. Гражданское население не пострадало.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.