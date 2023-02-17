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Сторонники ИГ планировали подрыв цистерн на химпредприятии в Калужской области

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Двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* планировали подрыв цистерн на химическом предприятии в Калужской области, оба ликвидированы.
Сторонники ИГ планировали подрыв цистерн на химпредприятии в Калужской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Уточняется, что террористы планировали применить самодельное взрывное устройство и использовать зажигательные смеси для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами.

При задержании они оказали вооружённое сопротивление, ответным огнём их ликвидировали.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов не допущено. Гражданское население не пострадало.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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