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Специалист Стонис рассказала об особенностях процедуры банкротства компаний

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Эксперт по банкротству Светлана Стонис рассказала об особенностях данной процедуры для компаний.
Специалист Стонис рассказала об особенностях процедуры банкротства компаний
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В беседе с Общественной службой новостей она отметила, что арбитражный управляющий — это так называемый брокер, который будет управлять процессом.

«К сожалению, он работает не в интересах должника, он работает в интересах кредиторов. Основная его задача — рассчитаться с кредиторами, а не спасти должника», — пояснила Стонис.

Как отметила эксперт, компании потребуется помощь квалифицированного юриста, который знает, что такое банкротство и имеет определённый опыт.

Ранее риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев рассказал, какие могут быть особенности при поиске помещения для бизнеса.

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