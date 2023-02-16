Специалист Стонис рассказала об особенностях процедуры банкротства компаний
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В беседе с Общественной службой новостей она отметила, что арбитражный управляющий — это так называемый брокер, который будет управлять процессом.
«К сожалению, он работает не в интересах должника, он работает в интересах кредиторов. Основная его задача — рассчитаться с кредиторами, а не спасти должника», — пояснила Стонис.
Как отметила эксперт, компании потребуется помощь квалифицированного юриста, который знает, что такое банкротство и имеет определённый опыт.
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