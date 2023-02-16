Юрист Панарина: начальник обязан обеспечить рабочее место сотрудника
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В беседе с Life.ru она отметила, что главное требование — размер рабочей площади должен быть по меньшей мере 4,5 кв. м.
«Отдельные требования предъявляются к освещению рабочего пространства. Так, коэффициент пульсации освещённости у ламп не должен превышать 5%. Более высокие показатели могут привести к проблемам со здоровьем», — сказала эксперт.
По её словам, если в офисе работает более 30 человек, то там должна быть отдельная кухня.
Кроме того, каждый сотрудник имеет право на обеденный перерыв от 30 минут до 2 часов.
Обязательными в офисе являются противопожарные инструкции, огнетушители, пожарные сигнализации, автоматические установки тушения.
«В офисах должно быть не шумно, воздух должен содержать достаточное количество кислорода, а уровень электромагнитного поля — не превышать установленных норм», — добавила Панарина.
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