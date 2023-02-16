Юрист Панарина: начальник обязан обеспечить рабочее место сотрудника

Кандидат юридических наук заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Мария Панарина заявила, что по закону начальник обязан обеспечить рабочее место сотрудника.

В беседе с Life.ru она отметила, что главное требование — размер рабочей площади должен быть по меньшей мере 4,5 кв. м.

«Отдельные требования предъявляются к освещению рабочего пространства. Так, коэффициент пульсации освещённости у ламп не должен превышать 5%. Более высокие показатели могут привести к проблемам со здоровьем», — сказала эксперт.

По её словам, если в офисе работает более 30 человек, то там должна быть отдельная кухня.

Кроме того, каждый сотрудник имеет право на обеденный перерыв от 30 минут до 2 часов.

Обязательными в офисе являются противопожарные инструкции, огнетушители, пожарные сигнализации, автоматические установки тушения.

«В офисах должно быть не шумно, воздух должен содержать достаточное количество кислорода, а уровень электромагнитного поля — не превышать установленных норм», — добавила Панарина.

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