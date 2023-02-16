Иммунолог Жемчугов высказался о ситуации с оспой обезьян

Доктор медицинских наук врач, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.

«В России были единичные случаи, но нет речи о вспышке или пандемии. В первую очередь это потому, что у нас ещё со времён СССР осталось значительное количество людей, которые вакцинированы от натуральной оспы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, болезнь передаётся только при очень тесном и длительном контакте с грызунами.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».