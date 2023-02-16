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Иммунолог Жемчугов высказался о ситуации с оспой обезьян

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Доктор медицинских наук врач, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.
Иммунолог Жемчугов высказался о ситуации с оспой обезьян
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«В России были единичные случаи, но нет речи о вспышке или пандемии. В первую очередь это потому, что у нас ещё со времён СССР осталось значительное количество людей, которые вакцинированы от натуральной оспы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, болезнь передаётся только при очень тесном и длительном контакте с грызунами.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

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