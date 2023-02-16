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Врачи заявили о положительной динамике в состоянии пострадавшей в Химках школьницы

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Врачи оценивают состояние девочки, пострадавшей при нападении одноклассницы в школе в Химках, как удовлетворительное и отмечают положительную динамику в её восстановлении.
Врачи заявили о положительной динамике в состоянии пострадавшей в Химках школьницы
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

«Пациентка, пострадавшая в происшествии в Химках, продолжает получать лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). Врачи отмечают положительную динамику и оценивают состояние девочки как удовлетворительное», — сообщили ТАСС в Минздраве Подмосковья.

9 февраля стало известно, что девочку перевели из реанимации в отделение хирургии.

Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, была госпитализирована 7 февраля.

Источник kp.ru сообщил, что удары ножом были нанесены в область шеи и груди.

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