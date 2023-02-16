Врачи заявили о положительной динамике в состоянии пострадавшей в Химках школьницы

Врачи оценивают состояние девочки, пострадавшей при нападении одноклассницы в школе в Химках, как удовлетворительное и отмечают положительную динамику в её восстановлении.

«Пациентка, пострадавшая в происшествии в Химках, продолжает получать лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). Врачи отмечают положительную динамику и оценивают состояние девочки как удовлетворительное», — сообщили ТАСС в Минздраве Подмосковья.

9 февраля стало известно, что девочку перевели из реанимации в отделение хирургии.

Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, была госпитализирована 7 февраля.

Источник kp.ru сообщил, что удары ножом были нанесены в область шеи и груди.