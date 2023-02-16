Колокольцев уволил двух работников МВД за необоснованный отказ блогеру из Латвии в убежище

Глава МВД Владимир Колокольцев уволил двух чиновников министерства «за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан»: по имеющимся данным, они поверхностно рассмотрели просьбу латвийского писателя и блогера Сергея Васильева предоставить ему убежище в России и отказали мужчине.

Министерство уточнило, что речь идёт о заместителе начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве полковнике полиции Игоре Дуднике и начальнике отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции полковника полиции Татьяне Дмитриевой.

«Русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев был вынужден покинуть территорию Латвии в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанных с его активной гуманитарной и волонтёрской деятельностью по поддержке населения Донбасса», — говорится в заявлении МВД.

Васильев прибыл в Россию и обратился с просьбой о предоставлении временного убежища.

Проверка показала, что заявление Васильева было рассмотрено должностными лицами поверхностно и без учёта всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью дома.

«В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано», — сообщили в МВД.

Вопрос предоставления писателю убежища будет решён положительно, отметила представитель МВД Ирина Волк.