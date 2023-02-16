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Самой популярной дисциплиной на ЕГЭ в Подмосковье в 2023 году стало обществознание

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Обществознание стало самым популярным предметом, который выпускники школ Московской области планируют сдавать на ЕГЭ в 2023 году.
Самой популярной дисциплиной на ЕГЭ в Подмосковье в 2023 году стало обществознание
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Традиционно этот предмет находится в топе по популярности. В этом году его планируют написать почти 20 тыс. выпускников», — уточнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

В топ-3 востребованных на ЕГЭ в области предметов также вошли иностранные языки и информатика.

Ранее методист Артём Мушта в беседе с газетой «Известия» рассказал об оптимальном периоде подготовки к ЕГЭ.

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