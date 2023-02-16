Самой популярной дисциплиной на ЕГЭ в Подмосковье в 2023 году стало обществознание
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Традиционно этот предмет находится в топе по популярности. В этом году его планируют написать почти 20 тыс. выпускников», — уточнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
В топ-3 востребованных на ЕГЭ в области предметов также вошли иностранные языки и информатика.
Ранее методист Артём Мушта в беседе с газетой «Известия» рассказал об оптимальном периоде подготовки к ЕГЭ.