Самой популярной дисциплиной на ЕГЭ в Подмосковье в 2023 году стало обществознание

Обществознание стало самым популярным предметом, который выпускники школ Московской области планируют сдавать на ЕГЭ в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Традиционно этот предмет находится в топе по популярности. В этом году его планируют написать почти 20 тыс. выпускников», — уточнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

В топ-3 востребованных на ЕГЭ в области предметов также вошли иностранные языки и информатика.

Ранее методист Артём Мушта в беседе с газетой «Известия» рассказал об оптимальном периоде подготовки к ЕГЭ.