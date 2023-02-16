Врачи из Подмосковья осмотрели 2,4 тысячи детей в ЛНР с начала 2023 года

С начала 2023 года врачи из Московской области осмотрели 2,4 тыс. детей в ЛНР.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Это уже вторая бригада, выехавшая в ЛНР. Первая бригада работала там с ноября по декабрь и осмотрела 4,5 тыс. детей», — рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГБУ РК «МФЦ» сообщал, что многофункциональные центры Крыма с 15 февраля возобновляют приостановленный приём граждан, вынужденно покинувших Херсонскую область.